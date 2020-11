L'OPERAZIONE

ROVIGO Presto il tampone per la ricerca del Covid si potrà fare anche in farmacia. Sono circa 500 gli aderenti a Federfarma Veneto che hanno dato la propria disponibilità ad eseguire i test antigenici rapidi per la ricerca del virus Sars-Cov-2 nelle farmacie stesse o in strutture dedicate. Si tratta degli stessi tamponi che stanno già eseguendo i medici di medicina generale.

LA DISPONIBILITÀ

Nei giorni scorsi l'assessore veneta Manuela Lanzarin, in un incontro con i rappresentanti delle farmacie territoriali, aveva chiesto di fornire il numero delle farmacie disposte ad intraprendere questa modalità diagnostica. «Calcolata in questa prima ricognizione fa sapere Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto la nostra disponibilità si aggira attorno al 40%. Siamo ora in attesa che la Regione ci indichi il prosieguo dell'iter. Giudico la risposta positiva da parte delle farmacie venete come un atteggiamento di grande responsabilità e senso civico, perché si tratta di un servizio impegnativo a favore dell'intera collettività». I tamponi rapidi potranno essere eseguiti in regime convenzionato, quindi a carico della Regione. «Ferme restando sottolinea Bellon le fondamentali condizioni di sicurezza che dovranno essere garantite agli utenti e a tutti gli operatori sanitari, farmacisti titolari e collaboratori di farmacia, attraverso un protocollo d'intesa». I tamponi potranno essere eseguiti anche oltre l'orario di apertura, in locali con accesso diverso da quello principale della farmacia. Ipotizzabile anche l'allestimento di gazebo nonché di strutture dedicate.

LE FIGURE

La procedura verrà effettuata dagli infermieri, figure che però in questo momento scarseggiano. «Serve personale infermieristico interviene Claudia Pietropol, vicepresidente di Federfarma Veneto . I farmacisti sono infatti ancora in attesa dell'abilitazione, da parte del ministero, alla somministrazione dei tamponi. Un problema che potrebbe però essere superabile stipulando accordi con le associazioni degli infermieri». C'è poi la questione degli oneri a carico delle farmacie per l'adeguamento delle strutture, la sanificazione degli ambienti e i dispositivi di sicurezza. «A carico delle farmacie ci saranno costi importanti sottolinea l'esponente polesana . Dovremo infatti procuraci, a differenza dei medici, il personale specializzato per la somministrazione dei test rapidi. La Regione dovrà tenere dunque conto di questa spesa aggiuntiva».

Roberta Merlin

