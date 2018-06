CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Sono circa 20 milioni i contribuenti, persone fisiche e imprese, potenzialmente interessati dalla pace fiscale, la sanatoria delle cartelle esattoriali che ieri è stata di nuovo annunciata da Matteo Salvini, ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio. L'occasione era la cerimonia per l'anniversario della Guardia di Finanza: Salvini, dopo averne lodato l'azione di contrasto all'evasione, ha osservato che «tocca al governo chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100.000 euro, per...