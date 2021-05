Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEPALERMO Tutto è cominciato da un gesto di coraggio. Preoccupata per la sorte del figlio tossicodipendente una madre ha deciso di rivolgersi alla polizia e di raccontare chi gli vendeva la droga. Informazioni che per gli inquirenti sono state un punto di partenza fondamentale. Dalle rivelazioni di una madre disperata è partita l'inchiesta che ha svelato ruoli e affari di una organizzazione criminale che spacciava cocaina in...