PADOVA I soldi del racket del gioco d'azzardo romano, gestito in modo mafioso dal boss della Magliana Salvatore Nicitra, passavano anche per Padova. Il re della mala capitolina si faceva aiutare a pulire il denaro da Luciano Patitucci, 52 anni, per qualche tempo residente a Ponte San Nicolò, nella cintura urbana del capoluogo euganeo, dove avevano sede almeno quattro lavatrici, aziende utilizzate proprio per riciclare il denaro del boss. È quanto scoperto dall'operazione Jackpot dei carabinieri di Roma che ieri mattina all'alba ha portato all'arresto di 38 persone, tra cui appunto Nicitra e Patitucci, in primo in cella, il secondo ai domiciliari.

La lunga attività di indagine, andata avanti per oltre due anni, ha portato anche a risolvere cinque cold case, quattro omicidi e uno tentato, che risalgono alla fine degli anni 80 e in cui Sergio, il nome scelto dal boss per la latitanza, ha avuto un ruolo di promotore ed esecutore nella fratricida lotta nata per accaparrarsi fette di potere criminale dopo il tramonto dell'era Magliana.

Ma tutto parte dal gioco d'azzardo con Nicitra, siciliano d'origine, che si impone come signore indiscusso delle slot machine all'ombra del Colosseo, a capo di una organizzazione che con modalità mafiose gestiva su Roma il settore delle macchinette. I proventi dell'attività sono a sei zeri, ma i soldi per essere utilizzati devono essere prima ripuliti. A questo ci pensa Patitucci, che come scrive il Gip capitolino nell'ordinanza da oltre 200 pagine, «è gravemente indiziato di aver concorso un ruolo fondamentale godendo della fiducia di Nicitra, nei delitti di riciclaggio aggravati dalla transnazionalità, per i quali lo stesso ha svolto la propria condotta in Italia e all'estero (Hong Kong e Dubai) dove svolge i suoi affari ed è cliente di banche del luogo».

Ma come ci arriva Patitucci nell'organizzazione? A trascinarlo dentro è proprio Nicitra che inizia le operazioni di riciclaggio prima con un altro imprenditore colluso, Giovanni Nardone, che si occupava di trasferire il denaro in Slovenia, per poi riportarlo in Italia, pulito e pronto da spendere. La rotta balcanica di soldi sporchi non bastava più, così Nicitra assicurava a Nardone: «Ho già parlato con questo amico mio». Era Patitucci, che poteva portare i soldi a Hong Kong e a Dubai e che è stato istruito in breve tempo su come poi farli passare per le società correlate ai casinò sloveni riconducibili a Nardone.

È il 2014 e si parte con 190mila euro. Entrano in gioco anche le aziende padovane di Patitucci, che in quel periodo era anche patron della Civitanovese calcio e si apprestava a spostare la sua residenza da Ponte San Nicolò a Malta: la Veneto Distribuzione alimentare, la Pan Fashion e la Fipla srl con sede a Padova oltre che la P.L. Trading di Ponte San Nicolò. Per fare tutto questo Patitucci chiede il 16%. Alla fine l'accordo al ribasso si chiude al 3%. E da 190mila euro si arriva ben presto a 600mila euro. Ma se all'inizio i rapporti sono di fiducia e amicizia, le cose si complicano con l'andare del tempo. L'imprenditore che gravita nel padovano si tradisce più volte al cellulare. Molto meno scafato di Nicitra e compagni, si lascia scappare nomi, conti, luoghi. Si affida alle persone sbagliate, fa investimenti azzardati e inizia ad aver paura perché non ha più i soldi che il boss gli chiede indietro.

Nicitra passa dal chiamarlo amico mio alle minacce: «Che...c'è bisogno che vengo con l'avvocato?» gli intima al telefono. E ovviamente l'avvocato non è un legale, ma il faccendiere che risolve i problemi a suon di pugni. E che in seguito visiterà l'imprenditore, che terrorizzato dalle botte e dalle minacce, fuggirà in Irlanda. Appianate le divergenze, Patitucci tornerà a collaborare col boss, in particolare con le quattro donne, finite ai domiciliari, che gravitano attorno alla figura di Nicitra: la figlia Rita, cui vengono intestate quote delle imprese di Patitucci, la compagna Chantal Anne Richar, la madre, Francesca Inguanta, anche lei nella veste di prestanome del figlio e Monica Lo Savio, che per i carabinieri fiancheggiava il marito Giovanni Nardone.

Marina Lucchin

