L'OPERAZIONE

NEW YORK Donald Trump raddoppia la minaccia di attaccare i siti culturali sacri per la popolazione iraniana. Lo ha fatto durante il volo di ritorno da Miami a Washington, al termine della lunga pausa natalizia nella sua proprietà di Mar a Lago. Il presidente si è intrattenuto per una mezz'ora con i giornalisti che erano a bordo dell'Air Force One, e quando gli è stato chiesto di elaborare il concetto di colpire i luoghi della cultura in Iran, ha avuto una reazione di stizza: «A loro (gli iraniani, ndr) è permesso di uccidere i nostri; possono torturare e mutilare i soldati statunitensi, possono colpirci cole le loro bombe antiuomo e farci saltare in aria, e noi non saremmo autorizzati a toccare i loro siti culturali? No, non è così che funziona!»

LE NORME

In realtà dovrebbe funzionare esattamente così: attaccare simboli della cultura di un Paese è un crimine di guerra, al pari di altre azioni contro le persone, stando a quanto stabilisce la convenzione dell'Aia, e come è stato ribadito da diverse risoluzioni dell'Onu, a partire da quella adottata nel 2001, dopo che i talebani avevano demolito le statue rupestri del Buddha in Afghanistan. La necessità di tutelare i simboli della cultura universale è una consapevolezza di data recente ma ben condivisa nella comunità internazionale. La Corte internazionale ha espresso condanne negli ultimi anni per gli scempi compiuti dall'Isis in Siria e in Iraq, e ha indicato responsabilità personali per i crimini commessi.

Anche gli Usa sono coscienti della gravità delle parole del presidente. Poche ore prima il segretario Pompeo aveva cercato di minimizzare la prima uscita pubblica di Trump sul tema, assicurando che in un eventuale escalation del conflitto con l'Iran, gli Usa «agiranno entro i confini della legalità». A Trump quei confini stanno stretti, e la riconferma della minaccia suscita le ovvie preoccupazioni di Teheran, ma anche l'allarme delle cancellerie degli altri Paesi firmatari di quegli accordi. «Non siamo stati noi a iniziare questa guerra, sono stati gli Usa, si difende il capo dei consiglieri militari del leader supremo Ali Khamanei, Hossein Dehghan e a questo punto gli Stati Uniti possono solo aspettarsi una risposta di pari peso a quello dell'uccisione di Soleimani. Se loro pensano di colpirci ancora in uno dei 52 siti che dicono di aver individuato sul nostro territorio, allora è bene che sappiano: noi abbiamo una lista di 500 delle loro postazioni alle quali possiamo avere accesso, e siamo pronti a colpirle se necessario».

Anche negli Stati Uniti la dichiarazione del presidente ha suscitato scalpore, i democratici al Congresso sono partiti all'attacco, e gli artisti sul palco dei Golden Globe denunciano indignati l'offesa al patrimonio culturale mondiale.

Ancora una volta la Casa Bianca è intervenuta a correggere il tiro della retorica del suo presidente, o almeno a cercare di darle una motivazione. La consigliera Kellyann Conway, una delle voci più intime dell'ufficio ovale, ha precisato che alcuni dei templi della cultura in Iran sono usati per occultare e proteggere installazioni militari, e che per questo l'amministrazione Trump pensa di essere legittimata a colpirli. Il dibattito non riguarda solo i due Paesi coinvolti, ma interessa ogni altro stato al mondo che ha un patrimonio culturale da difendere, e che è preoccupato all'idea di vedere gli Usa, il Paese che si dichiara garante della protezione dei diritti umani, calpestare simboli che spesso fanno parte dell'identità di un popolo.

IL DISTINGUO DI BORIS

Un primo distinguo è arrivato dall'Inghilterra, primo tra gli alleati degli Stati Uniti. Il portavoce di Boris Johnson è stato molto cauto nel calcare la mano sul dissenso, e ha detto che i rapporti tra Londra e Washington sono ottimi, a dispetto del silenzio che ha preceduto l'assassinio del generale Soleimani, del quale Downing Street è stata tenuta all'oscuro. Ma sull'ipotesi di bombardare i siti culturali iraniani, Johnson è stato lapidario: «Dovranno farlo senza il nostro aiuto ha detto il suo addetto stampa ci sono convenzioni internazionali che lo proibiscono, e che noi ci impegniamo a rispettare».

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

