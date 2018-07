CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEMESTRE L'etichetta di supermarket della droga di certo non piace a nessuno. E Mestre quella fastidiosa nomea di capitale dell'eroina non riusciva proprio a levarsela di dosso, complici anche quelle 16 morti per overdose in meno di un anno e mezzo. La città aveva mille domande sul perché quel clan di nigeriani potesse agire indisturbato, smerciando quintali di droga e muovendo immensi capitali, facendo di quel quadrilatero di strade tra la stazione e via Piave il cuore pulsante del suo centro commerciale dell'eroina. Le risposte,...