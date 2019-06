L'operazione Edera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Dei 180 chili di cocaina intercettati e sequestrati il 5 maggio 2013 al porto di Gioia Tauro dai carabinieri del Ros e dall'Ufficio delle Dogane portuale, una buona parte erano destinati al Nord Italia. In particolare alla piazza lombarda e a quella veneta, dove la droga fatta arrivare dalla ndrangheta direttamente dalla Colombia via nave nei porti del Nord Europa e da qui in Calabria, veniva da lì smerciata e immessa nel mercato «grazie a stabili rapporti con qualificati ambienti malavitosi locali». Eccola la...