L'operatore della Nova Facility tornato da un viaggio in Pakistan rientrando nella struttura d'accoglienza all'ex caserma Serena, dove risiede e lavora, come se nulla fosse per poi risultare positivo al Covid dando così il via alle proteste sfociate nelle violenze di ieri, verrà denunciato per la mancata osservanza della quarantena prevista per chiunque rientri dall'estero. E poi: denunce per sequestro di persona, violenza e danneggiamenti sono in arrivo per tutti i protagonisti dei tafferugli di ieri. E la cooperativa che gestisce l'ex caserma dovrà produrre una dettagliata relazione su quanto accaduto, ma difficilmente eviterà sanzioni piuttosto pesanti. Lo assicura il prefetto Maria Rosaria Laganà, che lancia messaggi forti: quanto accaduto in questi giorni alle porte di Treviso non si deve più ripetere.

Prefetto Laganà, dopo le tensioni di giovedì, i tafferugli: all'ex caserma Serena la situazione sembra precipitare.

«Per fortuna adesso è tornata la tranquillità. Le forze dell'ordine hanno operato bene e devo ringraziare il sindaco di Casier e quello di Treviso per aver contribuito a placare gli animi».

Che provvedimenti avete preso?

«Per prima cosa tutte le persone presenti nell'ex caserma sono in quarantena. Degli oltre 300 tamponi fatti solo uno risulta positivo, ma il protocollo prevede alcuni giorni di isolamento per tutti. Quindi fino al 21 giugno nessuno potrà entrare o uscire. Fortunatamente il contagio è stato evitato».

Nessuno dei 320 richiedenti asilo potrà quindi muoversi?

«Nessuno. Manterremo un cordone di sicurezza fino al giorno 21 in modo da evitare che qualcuno faccia il furbo e garantire la tranquillità di tutti».

Il contagio è stato evitato, ma le tensioni no.

«Purtroppo qualcosa è successo. Chiariamo che la stragrande maggioranza delle persone ospitate alla Serena è tranquilla e si è comportata benissimo. Ma ci sono stati alcuni capi popolo che hanno provato ad approfittarne».

Di quante persone parliamo?

«Un gruppetto di 6-7 ragazzi ha provocato l'incidente con gli operatori incaricati di fare i tamponi. Poi un'altra ventina di persone si è aggiunta, ma più che altro per fare da contorno».

La polizia è dovuta intervenire.

«Sì, gli agenti sono entrati per riportare l'ordine. Sono state fatte delle riprese e tutte le persone coinvolte stanno per essere individuate. Sono quasi tutti conosciuti perché venuti più volte nei nostri uffici. Qualcuno, pochi per fortuna, ha anche dei piccoli precedenti».

Cosa gli accadrà?

«Le forze dell'ordine procederanno come da prassi: stabiliranno chi ha fatto cosa, faranno le denunce e poi consegneranno tutto al magistrato. Non so che reati ipotizzeranno ma presumo danneggiamento, sequestro di persona, forse violenze».

Ma come è potuto entrare in una struttura del genere un operatore positivo al Covid?

«È quello che vogliamo capire. Ho chiesto una relazione puntuale alla cooperativa Nova Facility. Ho anche parlato col responsabile che ha detto di poter spiegare tutto. Ma qualcosa è successo. Possono esserci state delle negligenze e delle responsabilità».

La società rischia di perdere l'appalto di gestione?

«Per revocare l'appalto servono delle gravissime inosservanze. Ma sicuramente ci potranno essere delle sanzioni perché qualcosa non ha funzionato. E dire che, fino a questo episodio, la cooperativa aveva preso tutte le misure del caso compresa l'individuazione di una zona dove confinare chi risultasse positivo. E per tutta la durata della quarantena, quando nella Marca il virus era molto presente, non è mai accaduto nulla. Il guaio è capitato proprio quando davamo per finito il periodo peggiore».

Dopo questo episodio la Lega e altre forze politiche chiedono che il centro d'accoglienza venga chiuso.

«Visti i numeri la chiusura non è ancora possibile. Ma di certo verrà ridimensionato e di molto. Si sono liberati dei posti in altre strutture più piccole e provvederemo e ridistribuire i richiedenti asilo».

