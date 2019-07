CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAIORiccardo Laugeni, uno dei quattro giovani tragicamente deceduti nell'incidente di Jesolo. Ventidue anni, era il primogenito del Luogotenente Marco Laugeni, vice comandante della stazione dei Carabinieri di San Donà di Piave. Dopo avere seguito il percorso formativo al Centro Professionale Don Bosco, aveva trovato lavoro al negozio Calvin Klein, all'interno del McArthurGlen, l'outlet di Noventa di Piave. Da un paio di mesi lavorava come operaio in una ditta di impianti elettrici per frigoriferi di Marghera. Era fidanzato con Giorgia...