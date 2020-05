ROMA Il numero di turisti internazionali potrebbe scendere dal 60 all'80% nel 2020 per effetto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), che prevedeva alla fine di marzo un calo del 20-30%. «Questa è di gran lunga la crisi più grave che il turismo internazionale ha dovuto affrontare dall'inizio delle indagini» nel 1950, ha affermato questa agenzia delle Nazioni Unite con sede a Madrid in una nota. Gli arrivi sono già diminuiti del 22% nel primo trimestre nell'arco di un anno e persino del 57% a marzo dopo l'inizio del lockdown in molti paesi, specifica l'Unwto. Il settore ha perso 80 miliardi di dollari (74 miliardi di euro) nei primi tre mesi dell'anno. In totale, le perdite finanziarie potrebbero variare da 843 miliardi di euro a 1.111 miliardi di euro. «L'impatto sarà avvertito a vari livelli in diverse regioni del mondo e in periodi di sovrapposizione, con l'Asia e il Pacifico che dovrebbero essere i primi a rimbalzare», ha aggiunto l'organizzazione. Tre gli scenari per uscire dalla crisi: riapertura delle frontiere e revoca delle restrizioni sui viaggi all'inizio di luglio (calo del 58% degli arrivi), inizio settembre (-70%) e inizio dicembre (-78%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA