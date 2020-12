L'EMERGENZA

VENEZIA È andato tutto storto. Secondo il protocollo delle sperimentazioni, il Mose si alza quando è prevista una marea di 130 centimetri sopra il livello medio del mare. Se sono 125, il Mose non si alza. Semplice e intuitivo. Però un sistema del genere non funziona e ieri la bocciatura è arrivata in tutta la sua drammaticità. Con una previsione affermata da giorni di osservazioni sui sofisticati modelli meteomarini a quota 125, lunedì è stato deciso che il Mose sarebbe rimasto al suo posto e ieri mattina alle 9 la misura era stata confermata.

LA GIORNATA

Poi, alle 12.15 il quadro è cambiato e la previsione è passata a 135 alle 15.20. Dieci centimetri non sono molti, ma se si parla di acqua alta sono un'enormità e così centinaia di commercianti, esercenti e proprietari di appartamenti al pianterreno sono corsi a tirar su tutto quello che potevano prima dell'arrivo dell'acqua. Ciliegina sulla torta, alle 15.20, nuova sirena e annuncio di 145 centimetri alle 16.40. Qui si comincia a parlare di danni davvero imponenti e la gente ha cominciato davvero a preoccuparsi, visto che il vento era forte e già si cominciava a pensare ad un altro 12 novembre 2019 e ai suoi disastrosi 187 centimetri.

Ieri, fortunatamente l'acqua ha raggiunto solo quota 138 alle 16.25, che significa l'acqua a metà coscia davanti alla Basilica di San Marco e circa il 50 per cento della città con acqua sulle sue calli e i suoi campi. Un altro duro colpo a una città che da 13 mesi sta soffrendo economicamente e socialmente e che si era illusa che non avrebbe più avuto l'acqua, quella dannosa, sulla soglia di casa.

Cos'è accaduto dunque ieri? Al Centro Maree del Comune, che non è un circolo di improvvisati, ma un ente i cui modelli previsionali sono condivisi con le massime istituzioni scientifiche in Italia e in Europa, non era stato rilevato nessun segnale che avrebbe fatto presagire il repentino cambiamento in Adriatico. Ieri, il tratto di mare davanti la laguna di Venezia è stato gonfiato per più di un metro oltre la naturale marea astronomica dall'azione combinata della bora a circa 50 chilometri orari e dello scirocco che soffiava molto più forte sulle coste croate. A tutto questo, si è aggiunto un cospicuo flusso d'acqua dai fiumi vicini alla laguna.

IL MOSE OGGI SI ALZA

Per non correre rischi anche nei prossimi giorni (le previsioni dicono 125 oggi, 135 domani e 140 venerdì), il Mose è stato alzato questa notte e se le condizioni lo permetteranno non resterà su, ma rientrerà nei suoi alloggiamenti al calo della marea e, in ogni caso, la barriera di Malamocco sarà abbassata per consentire il transito delle navi. Stasera ne partiranno 20.

«Il problema - conferma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche lui con l'acqua a metà coscia in piazza San Marco - è che questo pomeriggio sono cambiati i venti in mezzo all'Adriatico, abbiamo visto che cambiavano e abbiamo aggiornato le previsioni ma era tardi per alzare il Mose senza personale preallertato. Ho parlato con il commissario al Mose, Elisabetta Spitz perché c'è l'esigenza di predisporre un protocollo diverso. Bisogna preallertare i tecnici in presenza di una previsione a 115. Ma - continua - ciò che serve è essere più reattivi, perché il tempo cambia velocemente e non aspetta. E, lo dico inutilmente da mesi, credo che l'ordine di alzare le paratoie spetti alla città, al sindaco, che è sempre sul territorio e può prendere in considerazione tutte le variabili». E ieri sera, il governatore veneto Luca Zaia, ha ribadito in televisione (Carta Bianca) il suo appoggio a Brugnaro: «Deve essere il sindaco a dare l'ordine».

Attualmente, il Mose è azionato dall'azione congiunta del commissario al completamento e del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, due organi di diretta derivazione del Ministero delle Infrastrutture e né il sindaco né il presidente della Regione Veneto hanno formalmente voce in capitolo.

«Poi - confida - i rapporti istituzionali tra noi sono ottimi e si agisce al meglio, ma non può funzionare sempre così».

Il fatto che il Mose non si sia alzato pur potendolo fare ha provocato non poche polemiche. I commercianti e gli esercenti della città erano furiosi.

LE REAZIONI

«Questo è alto tradimento!» ha tuonato il vicepresidente dell'associazione Piazza San Marco, Setrak Tokatzian.

«Bisogna assolutamente abbassare la soglia e rivedere uso e tempistiche del Mose», dice poi Antonio Camali della gioielleria Vesco, sempre in piazza.

«L'azionamento del Mose nei giorni scorsi aveva illuso e dato un minimo di certezze a chi ha attività in centro storico. Questa è stata una doccia fredda», è l'amaro commento della libraia Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Metropolitana.

Convinto che sia necessario rivedere la procedura è anche il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta: «È sbagliato decidere di alzare il Mose a quota 130. Bisogna scendere sotto questa soglia, occuparsi dei marginamenti e della gestione portuale con soluzioni alternative (gronda o aperture parziali), ma individuare anche soluzioni che permettano di azionarlo in tempi più stretti quando le condizioni peggiorino improvvisamente».

Michele Fullin

