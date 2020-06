IL CASO

PARIGI «Una decisione scriteriata e terrificante»: questa la definizione scientifica che la rivista Lancet, ha dato del ritiro degli Usa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Di sicuro, la decisione di Donald Trump di punire l'Oms tagliandole i fondi americani mette in grossa difficoltà il bilancio dell'Organizzazione che, con i suoi 5,8 miliardi per il biennio 2020-21 è già ai minimi termini, un budget «pari a quello di un medio ospedale americano» aveva giudicato qualche settimana fa un docente di politiche della Sanità pubblica della Georgetown. Anche se per gli esperti contabili del pianeta la decisione di Trump è illegale, visto che gli Usa hanno firmato e ratificato un trattato di adesione all'Oms e i crediti sono stati votati dal Congresso, il mancato versamento della quota per il prossimo biennio (senza contare che nemmeno la quota del biennio passato è stata ancora saldata per intero) rischia di mettere in ginocchio le politiche sanitarie mondiali, in particolare quelle mirate a sostenere i paesi in via di sviluppo.

LE CONSEGUENZE

Senza il loro primo finanziatore (da soli, con circa 893 milioni di dollari, gli Usa contribuiscono a quasi il 20 per cento del bilancio dell'Oms, tra contributi fissi, volontari e partnership) sono i programmi di sostegno e cooperazione in Africa e Medio Oriente che rischiano di essere sospesi. Soltanto un terzo dei contributi Usa co-finanzia infatti le operazioni di lotta contro le urgenze sanitarie (come l'attuale pandemia), mentre il resto è dedicato al piano di eradicazione della poliomielite, al miglioramento degli accessi ai servizi sanitari e alla prevenzione delle epidemie nelle regioni più povere.

Il risultato di questo impoverimento potrebbe essere disastroso per la cooperazione sanitaria mondiale, come ha fatto sapere il ministero della sanità tedesco. Alla lotta contro la polio è consacrato oltre un quarto del bilancio dell'Oms, mentre il 12 per cento serve a finanziare programmi per garantire l'accesso ai servizi sanitari e campagne di nutrizione e il 10 per cento va ai piani di vaccinazione. Secondo gli esperti, è il continente africano che rischia come spesso accade di pagare il pezzo più alto della defezione americana e di vedere ridursi drammaticamente i già insufficienti 1,32 miliardi di dollari dedicati al sistema sanitario del continente.

I TAGLI

A rischio anche gli stanziamenti per il mediterraneo orientale, che in base all'ultimo bilancio ora da correggere dovevano essere pari a 1,23 miliardi di dollari. Secondo una fonte dell'Oms, i tagli americani potrebbero pregiudicare anche «il rinnovo di equipaggiamenti e portare alla sospensione di alcuni sostegni logistici». Senza contare le ripercussioni sulle campagne di vaccinazione in corso che, secondo una fonte a Ginevra «potrebbero essere parzialmente sospese e provocare rischi anche importanti a breve termine». L'ex ministro della Sanità del Senegal Abdou Fall ha parlato di «un indebolimento generale nella risposta globale dei sistemi sanitari» e ha lanciato un appello agli altri Paesi africani «a sviluppare una maggiore solidarietà africana sfruttando in modo migliore le nostre potenzialità interne in materia di salute e a restare aperti a nuovi tipi di partenariati internazionali».

L'Oms ha da parte sua subito bussato cassa agli altri Paesi membri, con la Cina (finora finanziatore molto meno generoso del rivale americano) che ha assicurato di essere pronta a «prendere le sue responsabilità». Appena tre giorni fa l'Oms ha anche creato una fondazione destinata a raccogliere altri fondi di istituzioni private e comuni cittadini. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus ha però assicurato che il progetto esiste dal 2018 e che non vuole né può - sostituire il contributo americano.

Francesca Pierantozzi

