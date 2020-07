IL CASO

Che il Covid e l'influenza stagionale avessero molti aspetti in comune è una tesi che ha tenuto banco durante la pandemia. Ma ora l'Organizzazione mondiale della sanità chiarisce in modo netto: il Sars Cov 2 è «un nuovo virus che si comporta in modo diverso». E questo vuol dire che il virus non è stagionale. «Siamo ancora nella prima ondata della pandemia di Covid 19» come spiega la portavoce dell'Oms Margaret Harris, secondo la quale ci sarà «un'unica grande ondata che farà un po' di sali e scendi».

Il Sars Cov 2 è «un virus che ormai sta circolando ed è endemizzato», ribadisce Claudio Mastroianni, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma e vice presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali. Quindi, non è affatto vero che con la stagione estiva si sarebbe dileguato. «Oramai si è talmente diffuso, che continua a circolare e si trasmette o per contiguità oppure per trasporto da una zona all'altra». Per capire l'andamento della pandemia non basta monitorare solo i dati italiani. «Serve un ragionamento globale. Per esempio, noi non sappiamo quello che sta succedendo in Africa, nei Paesi dove non ci sono dati di sorveglianza». Di tranquillizzante resta il fatto che, assicura Mastroianni, «anche se ci dovessero essere delle ondate, non saranno mai come quella devastante di marzo aprile, perché ormai l'epidemia la si riesce a gestire meglio». Dunque, individuare i nuovi casi, tracciarli e isolarli, è l'unica strada da seguire, visto che «l'epidemia durerà fino a quando non avremo un vaccino». Se si pensa ad una seconda ondata autunnale, avverte Roberto Cauda direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, «si dovrebbe presupporre che in estate ci siano zero contagi». Ma i dati dimostrano il contrario. «Si pensava che il Sars Cov 2 scomparisse e poi ricomparisse a ottobre, un po' sulla falsariga dell'influenza. Era un presupposto legittimo, ma un po' azzardato visto che si tratta di virus diversi». Rispetto a quello influenzale, il Sars Cov 2 infatti dal punto di vista biologico è molto differente. «Basti pensare - rimarca Cauda - a quello che è stato il ruolo degli asintomatici nel Covid. Nell'influenza invece non ci sono asintomatici». È evidente che il problema va affrontato a livello globale. «Siamo arrivati a quasi 17milioni di contagiati identificati. Venerdì scorso è stato il giorno con il maggior numero di contagi al mondo». Quasi 700mila i morti dall'inizio della pandemia. E anche in Europa, il numero dei positivi la dice lunga sulla stagionalità del Covid: oltre 3milioni i casi rintracciati. Superate le duecentomila vittime. «Il contagio zero non è stato raggiunto - rimarca Cauda -. Esistono continui focolai. Si pensi a quello che sta succedendo in Catalogna». E gli altri Paesi cercano di difendersi : dopo Francia e Gran Bretagna, anche la Germania ieri ha sconsigliato ai suoi cittadini le vacanze nelle località turistiche iberiche.

ALL'ESTERO

I casi positivi spagnoli identificati hanno superato quelli italiani: oltre 280mila i primi - e 905 nuove infezioni segnalate ieri -, quasi 250mila quelli indicati dal Ministero della Salute italiano. E se è vero che il caldo, come confermano diversi studi, può essere d'aiuto per rallentare i contagi, è ormai assodato che non li azzera. «Dire che il Sars Cov 2 dovrebbe scomparire col caldo è in effetti una mezza verità: studi epidemiologici e di laboratorio dimostrano che per esempio i raggi ultravioletti aiutano a ridurre la circolazione del virus. Il caso della Florida dimostra però che il caldo da solo non basta». Per Cauda, dunque, solo uscendo da una visione troppo nazionalistica dell'osservazione dei dati si potrà arginare la pandemia. «Una cabina di regia, almeno a livello di continente, sarebbe stata utile. E visto che bisogna convivere con questo virus, è auspicabile un'uniformità di comportamenti nei vari Paesi».

Graziella Melina



