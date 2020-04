LA GIORNATA

VENEZIA Dal 23 febbraio era diventato un appuntamento fisso: a metà pomeriggio gli italiani si sintonizzavano con la sala stampa della Protezione civile e ascoltavano il capo del Dipartimento Angelo Borrelli elencare i numeri di una tragedia che sembrava non avere fine. I morti, i malati, i ricoverati, i pazienti attaccati a un tubo in terapia intensiva. Ieri, 17 aprile, è stato deciso di sospendere quell'appuntamento quotidiano: dopo 55 giorni senza interruzioni, la Protezione civile ha detto addio all'appuntamento nel giorno in cui l'Italia ha segnato il record dei guariti, 2.563 in 24 ore, che hanno portato il totale a 42.727. E anche in Veneto c'è stato uno stop: niente più bollettino pomeridiano, da ieri c'è solo il report delle 8 del mattino, un elenco di numeri che una volta pubblicato sui giornali sarà di fatto vecchio di due giorni. Il motivo dello stop? «Esigenze legate alla diffusione dei dati epidemiologici da parte della Protezione civile nazionale», è stata la laconica spiegazione della Regione.

«I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini - ha detto Borrelli - E per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa, ci saranno due volte a settimana». Il bollettino con i dati, criticato da molti anche se resta pur sempre l'unico documento contenente tutti i numeri che le Regioni trasmettono al governo, però non scomparirà: «Continueremo a garantire massima trasparenza sui dati ogni giorno, veicolandoli sul sito e sui social», ha detto Borrelli.

Anche ieri è stato confermato il trend discendente della curva. I nuovi casi sono solo 355 mentre dalle terapie intensive sono usciti altri 124 pazienti (record giornaliero anche questo). La Lombardia è scesa sotto i mille ricoveri in rianimazione e dai reparti ordinari sono stati dimessi in 1.107 in tutta Italia. La percentuale dei positivi sul numero dei tamponi era ieri al 5,35%, la più bassa dall'inizio dell'epidemia, in sostanza un malato ogni 18,8 test. È vero che il numero dei morti è ancora alto, con 575 vittime nelle ultime 24 ore. Ma, ha fatto notare il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, è anche vero che ci sono 13 tra Regioni e Province autonome che fanno registrare un aumento dei decessi inferiore a 10.

La prima conferenza stampa di Borrelli c'è stata il 23 febbraio mentre il giorno dopo è stato diffuso il primo bollettino: erano solo 5 le vittime - ieri 22.745 - e 219 i contagiati, ieri arrivati a 172.434. La prima volta che gli italiani hanno visto Susanna Di Pietra, l'interprete Lis, è stato il 25 febbraio e poco meno di un mese dopo, il 22 marzo, hanno saputo che in Protezione civile si erano registrati 12 casi positivi al virus. Si è temuto lo avesse preso anche Borrelli quando per tre giorni, dal 25 al 28 marzo, il capo Dipartimento si è assentato perché aveva la febbre. Ma anche in quel caso la conferenza stampa non è saltata.

Intanto il consulente del ministro Roberto Speranza e rappresentante italiano dell'Oms Walter Ricciardi: «Una seconda ondata di epidemia in autunno più che un'ipotesi è una certezza». Non solo: se si accelerano le riaperture il rischio concreto è che l'ondata arrivi prima dell'estate. Ecco perché, come ripetono fin quasi alla noia anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e quello del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, bisogna essere «assolutamente cauti e attenti nella ripresa, sia della nostra vita sociale sia nelle attività produttive».

Il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di ieri mattina dava un totale di 15.374 positivi, 155 in più della rilevazione di giovedì sera, di cui 10.618 attualmente positivi. I pazienti in terapia intensiva erano 197 (-3). I decessi 8, dato che porta a 877 il totale delle morti negli ospedali. Se si considerano anche le morti avvenute non in ospedale, principalmente nelle case di riposo, il totale arriva a 1.026 vittime. Da considerare che, nonostante l'emergenza coronavirus, in Veneto continua l'attività ospedaliera normale, compresi i trapianti: ieri il Centro Gallucci di cardiochirurgia di Padova, diretto dal professor Gino Gerosa, ha effettuato il millesimo trapianto di cuore.

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli sono 2.675, con un incremento di 59 unità rispetto a giovedì. Tre i decessi che portano a 220 il numero complessivo di morti da Covid-19.

