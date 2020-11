L'ALLARME

ROMA La gestione della pandemia in Europa preoccupa l'Organizzazione mondiale della Sanità. Dopo aver lodato l'Italia per le misure prese durante la prima ondata, e aver proposto come modello le scelte della Svezia un paio di mesi fa, ora però l'avvertimento dell'Oms è rivolto a tutti i Paesi. Visto che i governi non hanno messo in campo le «infrastrutture necessarie durante l'estate».

Secondo David Nabarro, inviato speciale dell'Oms, non ci sono alternative: o i Paesi attiveranno subito misure adeguate oppure «avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno».Di allentamento delle restrizioni neanche a parlarne. Per poterselo permettere «bisogna attendere fino a quando i numeri non saranno bassi e si manterranno bassi». Nella gestione dell'epidemia, in realtà, la differenza la fa il senso di responsabilità dei cittadini. E in questo, secondo l'inviato dell'Oms, i Paesi asiatici sono di esempio. «Le persone sono pienamente coinvolte, assumono comportamenti che rendono difficile la circolazione del virus. Mantengono le distanze, indossano mascherine, si isolano quando sono malate, proteggono i gruppi più a rischio».

I NUMERI

Con oltre 16milioni di casi confermati e oltre 360mila morti, l'Europa in effetti sembra non riuscire a controllare l'epidemia. E per ora, nessun Paese sembra essere più bravo degli altri a farlo. «Nei Paesi asiatici hanno gestito meglio il tracciamento dei casi, per noi invece è stata un'occasione perduta - ammette Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore di igiene dell'Università degli Studi di Milano - Con il dpcm attuale, se si insiste con le misure restrittive, forse si può ritornare ad una situazione che permette di riprendere in mano la tracciabilità dei casi. Oggi, saremmo anche facilitati dai test rapidi che sono a disposizione. Certo, lo stop and go in previsione del Natale rappresenta un potenziale pericolo. Dovrà essere gestito al meglio, con grande responsabilità da parte di tutti. Altrimenti avremo una recrudescenza dei casi e una ripresa della terza ondata».

Dopo mesi di pandemia, però, i Paesi europei dovrebbero cominciare quanto meno a fare fronte comune. «Visto che l'andamento delle ondate in Europa è stato molto simile temporalmente tra un Paese e l'altro, e c'è stata omogeneità della seconda ondata - rimarca Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - adesso vale la pena che vi sia una uniformità anche nella gestione della post seconda ondata. Bisogna far tesoro delle prime due e cercare di adottare le misure più efficaci in tempi brevi». Eppure, manca ancora una linea condivisa e ogni Paese prova ad affrontare l'epidemia per conto proprio, quasi a tentativi. «Sarebbe opportuno che l'Europa avviasse una strategia comune di gestione di questa nuova fase per prevenire la terza ondata - aggiunge Signorelli - Spagna, Francia, Inghilterra e Svizzera hanno curve simili. A livello europeo si potrebbe quindi discutere una linea comune sulle chiusure e sulle modalità per consentire l'entrata e l'uscita dai Paesi». Intanto, per scongiurare la terza ondata, come mette in guardia Patrizia Laurenti, professoressa di Igiene e sanità pubblica dell'Università Cattolica di Roma, «è fondamentale non allentare le misure di contenimento». E poi è «determinante il senso di responsabilità e consapevolezza dei cittadini, che nei Paesi asiatici è invece maggiore. A Roma - mette in guardia - in questo periodo vedo in giro troppo rilassamento. E questo non mi sembra etico nei confronti di chi sta negli ospedali, e neanche nei confronti delle altre regioni che vivono in maniera molto più severa le restrizioni».

Graziella Melina

