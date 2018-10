CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMICIDIOTREVISO Doveva essere una giornata di festa. E così era stato fino a metà serata quando un gruppo di giovani moldavi, residenti nella Marca da diversi anni, è tornato a Fontane di Villorba, nel Trevigiano, per prendere dei vestiti puliti a casa del futuro sposo. Era la sua festa di addio al celibato e i suoi amici, una quindicina di ventenni in tutto, gli avevano fatto una bella sorpresa: grigliata sul Piave e poi serata in centro, a divertirsi. Un programma andato in fumo verso le 22.15, quando una parte del gruppo è stato preso...