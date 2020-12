L'OMICIDIO-SUICIDIO

TREBASELEGHE (PADOVA) Il padre si è trasformato in orco, massacrando a coltellate i suoi due adorati figli. Una serie di colpi al collo, per poi infierire senza pietà con altri fendenti sui due corpi senza vita di Francesca 15 anni e Pietro 13 anni. I due fratellini uccisi per mano dell'amato papà. Lui, Alessandro Pontin di 49 anni, dopo avere lasciato un biglietto, si è tolto la vita squarciandosi la giugulare. Un massacro, scoperto alle 14 di ieri da Roberto fratello di Alessandro, quando è entrato nella villetta della frazione di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, un comune di tredicimila anime della provincia di Padova incastonato tra le province di Venezia e di Treviso. Il movente è tutto da ricostruire, ma la pista più battuta dagli inquirenti sarebbero una serie di dissapori tra l'assassino e la sua ex moglie e madre dei suoi figli.

I FATTI

Nella giornata di sabato Francesca e Pietro, residenti con la mamma a San Giorgio delle Pertiche, un comune sempre in provincia di Padova ad appena 17 chilometri da Trebaseleghe, si sono recati nella casa del padre per trascorrere il fine settimana così come disposto dalla sentenza di divorzio. L'abitazione del papà è in una bifamiliare al primo piano. Al piano terra abitano i nonni paterni, mentre in un'altra villetta a fianco vive lo zio Roberto. I due fratelli, dopo avere trascorso una tranquilla serata in famiglia, sono andati a dormire nella loro camera. Riposavano tranquilli quando, nel cuore della notte, si sono svegliati di soprassalto a causa di un lacerante dolore al collo. Increduli, sotto choc e terrorizzati hanno capito di essere preda della furia omicida del loro papà, armato con un coltello da cucina. Feriti e insanguinati, sono balzati dal letto e si sono diretti verso il corridoio per raggiungere la porta d'ingresso. Ma la loro fuga è durata pochi istanti: il padre li ha raggiunti e li ha finiti con un'altra serie di fendenti al collo. Poi, senza pietà, ha infierito sui due corpi. Pontin, prima di recidersi la giugulare con lo stesso coltello, ha scritto un biglietto: Voglio essere cremato e le mie ceneri disperse. Ad accorgersi del massacro, solo intorno alle 14, è stato Roberto fratello di Alessandro e zio di Francesca e Pietro. Si è preoccupato quando non ha sentito più alcun rumore provenire dalla villetta accanto alla sua. Quando sono intervenuti i carabinieri, con il reparto investigativo e gli uomini della Scientifica, la scena del crimine è apparsa subito molto chiara. A terra gli inquirenti hanno trovato due coltelli, ma solo uno è stato utilizzato dal 49enne per uccidere i figli. La madre, l'infermiera di 47 anni Roberta Calzarotto, appresa la notizia ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale.

IL MOVENTE

Alessandro Pontin, originario di Noale in provincia di Venezia, dopo un periodo di disoccupazione era riuscito a sbarcare il lunario con qualche lavoretto come parchettista. E aveva trovato anche l'amore, iniziando una relazione con una nuova compagna. Insomma, sembrava un periodo felice per lui. Un uomo equilibrato e pacato, lo hanno descritto i vicini di casa. Ma a turbarlo ci sarebbero stati quei dissapori con la ex moglie, per quegli alimenti mai pagati. L'infermiera lo aveva anche denunciato, per poi ritirare la querela appena erano arrivati i soldi per i figli. Ma negli anni, in altre occasione, Pontin avrebbe mancato di passare gli alimenti alla ex compagna. Le tensioni tra i due sarebbero cresciute, tanto da innescare una serie di litigi per la custodia dei figli. L'ex moglie avrebbe voluto non fargli più vedere Francesca e Pietro, fino a quando non fosse tornato regolare nel pagamento degli alimenti. L'infermiera però, già nella giornata di ieri, avrebbe smentito agli inquirenti di avere dei problemi con l'ex marito. Gli investigatori hanno anche appurato se Pontin in passato fosse mai stato seguito dai Servizi sociali o fosse stato sottoposto a visite psichiatriche. Ma è emerso un quadro di un uomo normale. I carabinieri, durante la perquisizione in casa, non hanno trovato nemmeno tracce di sostanza stupefacente o di psicofarmaci che avrebbe potuto assumere il 49enne prima di massacrare i suoi due figli.

Marco Aldighieri

