L'OMICIDIOSCARPERIA (FIRENZE) Orrore in un piccolo centro del Mugello, in Toscana. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello nel corso di una lite familiare. È successo, come riferiscono i carabinieri, ieri sera a Scarperia, un comune in provincia di Firenze.Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, Niccolò Patriarchi, 34 anni, quasi certamente con un coltello o comunque con un'arma da taglio, nel corso di una lite con la convivente, Annalisa Landi, 30 anni, anche lei...