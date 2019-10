CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMICIDIOROVIGO Privata della madre, strangolata dal marito in un raptus di gelosia assassina, e ora anche senza famiglia. La figlia di Roberto Lo Coco e Giulia Lazzari, di appena quattro anni, è stata trasferita in un ambiente protetto dopo che nei giorni scorsi, a causa della tragedia avvenuta nel popolare quartiere Case Rosse, all'ingresso sud di Adria (Rovigo), che ha portato anche in Polesine il lugubre spettro del femminicidio, era stata affidata momentaneamente ai nonni paterni. Giulia era stata uccisa a soli 23 anni dalle mani del...