L'OMICIDIO

MILANO Ieri mattina alle sette don Roberto Malgesini stava per cominciare il suo giro tra gli umili: distribuiva la colazione ai senza tetto, le sue giornate cominciavano sempre così. La Panda grigia con tutto l'occorrente a bordo e ancora lì ferma, sotto casa. Il lavoro di don Roberto Malgesini, 51 anni, valtellinese di Cosio, «prete degli ultimi» per incarico pastorale e vocazione personale, era dedicata a chi non ha nulla. Partiva da piazza San Rocco, un borgo di Como con una fila di case a ringhiera ormai abitate prevalentemente da immigrati. E proprio lì, sotto il suo alloggio a fianco della chiesa, don Roberto è stato ucciso a coltellate da un tunisino di 53 anni, in Italia dal 1993, senza permesso di soggiorno dal 2014, da quando si era separato dalla moglie italiana. «Era convinto di essere vittima di un complotto che ne avrebbe determinato il rimpatrio in Tunisia», spiega la Procura guidata da Nicola Piacente.

COLTELLATA AL COLLO

L'aggressore ha due condanne definitive per estorsione e maltrattamenti in famiglia e due provvedimenti di espulsione. Il primo in sospeso perché impugnato, il secondo non eseguito per via del blocco aereo causa Covid. Una persona «con problemi psichici», riferisce la diocesi confermando le testimonianze di chi lo frequentava, anche se i disturbi non risultano da certificati medici. Un disperato, che aveva trovato ospitalità nel dormitorio di una parrocchia, a Sant'Orsola. Don Roberto conosceva da tempo il tunisino, erano in buoni rapporti e lo aveva più volte aiutato, procurandogli anche un avvocato per far fronte ai diversi procedimenti penali. Nessuno ha assistito all'accoltellamento, probabilmente l'uomo ha atteso don Roberto sotto casa, lì è nato un alterco, si sono sentite delle urla, poi il sacerdote è stato colpito da più coltellate: quella letale è stata inferta al collo e il sacerdote è crollato a terra nella piazzetta, venti metri più avanti. Le urla hanno attirato gente, sono stati chiamati i soccorsi, ma per don Roberto non c'era ormai più nulla da fare. L'assassino ha lasciato il coltello nell'aiuola a fianco e a piedi, sanguinante, è andato a costituirsi dai carabinieri, quattrocento metri più in là, lasciando dietro di sé una scia di gocce di sangue. E stato arrestato in flagranza per omicidio, l'inchiesta è condotta dal pm Massimo Astori, lo stesso che della strage di Erba. In piazza San Rocco si è subito raccolta una folla commossa. Di parrocchiani e di senzatetto, italiani e stranieri. Sono anche arrivati i ragazzi che aspettavano don Roberto per il giro delle prime colazioni e che non lo hanno visto arrivare. E non sono mancate le polemiche politiche fra chi, come la Lega, chiede basta immigrazione - «Ucciso a coltellate da uno dei troppi immigrati clandestini che sono irregolarmente in questo paese e invece dovrebbero essere spediti a casa loro», ha commentato Salvini - e chi come don Virginio Colmegna della Casa della carità rilancia sul bisogno di non lasciare i più fragili «abbandonati per strada».

TENSIONI SOCIALI

Il vescovo Oscar Cantoni, in lacrime, ha benedetto la salma prima che fosse caricata sul feretro esprimendo «sgomento, dolore ma anche orgoglio per un sacerdote che ha donato la vita a Gesù per gli ultimi. Un santo della porta accanto per l'amorevolezza e l'aiuto che ha dato a tutti in questa città che ha tanto bisogno di solidarietà». Un riferimento al clima che ormai da qualche anno si respira a Como, in particolare dopo l'emergenza del 2016 che portò migliaia di immigrati a fermarsi in città per la chiusura delle frontiere. In seguito a quella crisi fu creato un centro di accoglienza smantellato lo scorso anno, proprio dietro la parrocchia di San Rocco. Il sindaco Mario Landriscina ha annunciato il lutto cittadino nel giorno del funerale.

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA