CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMICIDIOdal nostro inviatoTRIESTE Non hanno avuto scampo, sono stati uccisi con più di dieci colpi di pistola (le ultime ricostruzioni, nella tarda serata di ieri, parlavano addirittura di quindici) esplosi a bruciapelo, in un corpo a corpo nel quale un'arma sarebbe stata estratta dalla fondina di uno dei due poliziotti per poi essere usata per seminare il panico. Così sono stati uccisi due agenti della Squadra volante di Trieste: Pierluigi Rotta aveva 34 anni, Matteo Demenego ne aveva 31.Tutto è avvenuto in pochi minuti, alle 16.55,...