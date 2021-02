IL RETROSCENA

ROMA Tutti promettono di sostenere il governo di Mario Draghi, ma si moltiplicano le condizioni e crescono i veti, soprattutto sul perimetro della maggioranza. Il braccio di ferro è in corso con il Pd di Nicola Zingaretti e il M5S di Giuseppe Conte che provano a tenere fuori la Lega di Matteo Salvini e sono pronti a proporsi come ministri nel nuovo esecutivo. L'ennesimo tentativo di rendere indigeribile al Carroccio il sostegno al governo-Draghi prevede per il premier uscente il dicastero per gli Affari Europei di Amendola e per Zingaretti il dicastero per gli Affari Regionali di Boccia.

LA VOCE

Un tentativo di bloccare quello che solo ieri pomeriggio Federico Fornaro (Leu) definiva «fantascienza». Invece la scelta del Carroccio, e l'entusiasmo mattutino di Berlusconi, spiegano l'impegno profuso nei giorni scorsi da FI e Lega nell'impedire che Conte raggiungesse in Parlamento i numeri per sostituire Iv. Il dividendo politico dell'operazione i due leader del centrodestra provano ad incassarlo ora tornando in gioco sulle macerie del Conte2 e dell'alleanza M5S, Pd e Leu celebrata all'ora di pranzo di ieri dallo stesso Conte. Per Salvini solo aver dato la disponibilità lo mette al riparo da critiche interne, ed è pronto a scaricare sul prossimo inquilino di Palazzo Chigi, e anche sul Quirinale, una possibile esclusione del Carroccio dal governi di «salvezza nazionale» pur sapendo che in questo modo evita il nodo di Quota1001. E' per questo che ieri sera Giorgetti, intervistato dall'Agi, ha scoperto il gioco escludendo che la Lega possa limitarsi all'astensione: «O votiamo a favore o contro».

D'altra parte - ricordano i leghisti - martedì sera il Capo dello Stato, è stato chiaro rivolgendo «un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica».

La «fantascienza» di Fornaro, destinata a realizzarsi se Draghi non accetterà veti, è però il preludio ad un possibile non possumus di Leu ad «un'alleanza con i razzisti», come sottolinea il rieletto segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. La svolta leghista viene ufficializzata da Salvini dopo un'ora di faccia a faccia con Giancarlo Giorgetti, vicesegretario del Carroccio e grande sponsor di Draghi («un fuoriclasse non può stare in panchina»), Salvini si presenta davanti alle telecamere con la mascherina ricamata con la bandiera Usa .

Piccoli dettagli che annunciano un cambio di passo che era nell'aria: la disponibilità della Lega di sostenere il governo Draghi a patto che il governo Draghi «non sia una fotocopia del Conte2» e che non si faccia la patrimoniale chiesta pochi minuti prima da Beppe Grillo. Il patto del gelato tra Salvini, Giorgetti e il veneto Lorenzo Fontana, spalanca le porte del «nord produttivo», come lo chiama Giorgetti, all'ingresso in maggioranza e gli permetterà di entrare anche nella composizione del Next Generation Eu. La delegazione della Lega incontrerà domani Draghi mentre per Forza Italia oggi pomeriggio scende a Roma Silvio Berlusconi. Il più convinto sostenitore dell'ex governatore di Bankitalia, dopo mesi di auto-isolamento, torna in gioco e, oltre a riprendersi il partito, si intesta anche il rientro della Lega nella nuova maggioranza-Draghi costruita per cancellare la maggioranza-Ursula e chissà che non serva nel tempo anche per far tornare la Lega «costola della sinistra».

Ma il Pd mastica amaro e cerca di impedire l'operazione consapevole però che non sarà facile trovare argomenti in grado di convincere Draghi a lasciar fuori «il primo partito», come sostiene Giorgetti, e anche il «più rappresentativo dei ceti produttivi». Pesa per i dem partecipare ad un'operazione che potrebbe rilegittimare la Lega al netto del duo Borghi e Bagnai. C'è però il rischio che la contrapposizione convinca il premier incaricato a lasciar fuori dal governo i big dei partiti e a comporre un esecutivo prevalentemente tecnico che lascia ai partiti solo qualche ministero chiave e i posti da vice e sottosegretari.

Sull'esito del tentativo dell'ex banchiere centrale pesa anche la voglia di riscatto del premier uscente. Il via libera di Conte a Draghi è avvenuto 24 ore dopo l'incontro tra i due e a seguito di una telefonata di Beppe Grillo allo stesso Conte poche ore prima e dopo una notte in cui l'inquilino di Palazzo Chigi ha cercato ancora di bloccare il tentativo di Draghi. Davanti ad un tavolo zeppo di microfoni Conte dice di non essere ostacolo alla nascita del nuovo governo, si intesta la guida del M5S, dicendo «io ci sono e ci sarò», e strizza l'occhio «agli amici di Pd e Leu» per rimanere candidato premier della futura alleanza. Il M5S è una tonnara anche se buona parte del gruppo si ritrova sulle posizioni più costruttive di Luigi Di Maio, dopo l'arroccamento di Vito Crimi e le successive marce indietro.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA