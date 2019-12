L'offerta di Gualtieri: veto sulle banche per rimandare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri hanno trascorso il sabato al telefono. E insieme, in vista il vertice di questa sera, il premier e il ministro dell'Economia hanno messo a punto una strategia per provare a disinnescare Luigi Di Maio. Ed evitare quella crisi di governo evocata da un Pd sempre più in sofferenza per le «intemperanze, le sparate e le fake news alla Salvini, del capo 5Stelle».La linea stabilita «in piena sintonia da Conte e Gualtieri», come dicono a palazzo Chigi e «in pieno allineamento», come affermano...