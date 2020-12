IL RETROSCENA

ROMA Archiviata la cabina di regia a tre per la gestione dei fondi del Recovery per una «più collegiale» unità di missione. Affondato il progetto di una fondazione per la cybersicurezza. Ad un passo dalla consegna della delega ai servizi di intelligence ad apposito sottosegretario, l'assalto renziano - tenendo sempre ben alta la richiesta di attivazione del Mes - punta dritto a smontare il metodo-Conte.

LE RETROMARCE

Ovvero quel meccanismo - così lo descrivono renziani e dem - di accumulare documenti, report e analisi, anche contrapposte, «arrivando raramente ad una decisione che, quando c'è, è blindata ed esautora il Parlamento». Un metodo che Conte ha inaugurato con il precedente governo trovando allora nella somma delle richieste la via d'uscita alle pressioni dei due vicepremier. E' così che Salvini ha ottenuto Quota100 e Di Maio il Reddito di cittadinanza. Ma quel metodo è andato ancor più in crisi con una maggioranza a quattro e la deflagrazione grillina che ha esponenzialmente aumentato i veti. Compreso quello che impedisce l'attivazione del nuovo Meccanismo europeo di stabilità entrato prepotentemente nella disputa congressuale 5S.

È per questo che Renzi non è convinto che basti mettere la firma sotto un documento di cose da fare, per chiudere la verifica. Anche perché i rapporti tra palazzo Chigi e Italia Viva sono risultati precari sin dall'inizio della formazione del governo e ieri il presidente di Iv, Ettore Rosato, ha preparato l'incontro di oggi accusando Conte per non aver difeso la ministra Bellanova dagli attacchi ricevuti a seguito dello slittamento dell'incontro.

Comunque sia alle 9 di oggi, Renzi - e la delegazione di Iv composta dalla capodelegazione Bellanova, la ministra Bonetti, i capigruppo Boschi e Faraone e il presidente di Iv Rosato - varcheranno il portone di palazzo Chigi e presenteranno a Conte un lungo elenco di richieste che entrano nel merito dei capitoli di spesa del Next Generation Ue occupandosi anche di scuola, giustizia, lavoro, sanità e imprese. Un incontro che non sarà certo risolutivo. Sinora l'ex sindaco di Firenze si è mosso rivendicando e dando voce anche al forte malessere che c'è nel Pd. Una sintonia tra dem e renziani che però si ferma - almeno per ora - sulla soglia della messa in discussione del premier qualora non riuscisse a convincere «il suo partito», ovvero il M5S, dell'opportunità di ricorrere ai 36 miliardi del Mes come della necessità di chiudere qualche dossier o cambiare la struttura di palazzo Chigi inserendo due vicepremier o un sottosegretario alla presidenza del Consiglio «sul modello di Gianni Letta», come chiesto qualche giorno fa dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando. E' infatti sempre Orlando a sottolineare al Tg4 che «il punto è se questo tema (il Mes ndr) si solleva (da Renzi ndr) per risolverlo o per inasprire il clima». Dubbi che esplicita anche Conte quando parla, a Nove tv, della riunione di questa mattina: «Ci confronteremo (con Iv ndr) nel merito e vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti di prima». Poi apre di nuovo all'ipotesi del rimpasto che sino a sette giorni fa bollava come «roba da vecchia politica». Rimpasto? «Se ci sono delle richieste, del malessere, è giusto ascoltarli e comprenderli».

All'appuntamento la delegazione renziana si presenta particolarmente agguerrita e pronta allo strappo, con conseguente minaccia di dimissioni dei ministri di Iv a gennaio, dopo il varo della legge di Bilancio sulla quale ieri sono volati gli stracci tra Di Maio, Delrio e mezzo Pd. Uno scenario da thriller per il presidente del Consiglio sarebbe il probabile rinvio alle Camere che il presidente Mattarella potrebbe chiedere. Anche perché Renzi ieri l'altro ha evocato Mario Draghi, Salvini pure - anche se non lo ha citato - e Berlusconi, giudica «realistico» un nuovo esecutivo, ma prima si deve «dimettere Conte». Il quale Conte fa buon visto a cattivo gioco: «Draghi? Lo chiamerò presto perché il suo intervento al G30 mi ha molto incuriosito».

Marco Conti

