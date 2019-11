L'offerta dei democrat per salvare l'Emilia: dite sì a Bonaccini e vi cediamo la Calabria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Al Nazareno l'incubo Emilia Romagna sta diventando sempre più forte. E l'idea di una sconfitta, che farebbe precipitare tutto, a causa dei «voti dispersi» M5S («Se arrivano al 5 per cento è un miracolo ma che per noi produce una catastrofe», questo il mood in casa Pd), sta scatenando la ricerca di una soluzione d'accordo con i pentastellati. E la proposta che, attraverso molti degli uomini a lui più vicini, sta arrivando dal fronte zingarettiano a Di Maio è quella di uno scambio profittevole per tutti, di un accordone...