CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OFFENSIVAOperazione Fonte di pace, l'intervento militare dell'esercito turco nel nord della Siria a difesa dei confini, è iniziata ieri alle 4 locali. Le truppe regolari della mezza luna avanzano insieme a uno dei suoi principali alleati militari, l'esercito nazionale siriano, ovvero gli oppositori anti Assad che dall'inizio della guerra civile in Siria hanno basi logistiche in Turchia dove hanno peraltro trovato asilo molti rifugiati politici siriani. Le forze militari congiunte hanno cominciato a muoversi in Siria verso la citta di Tal...