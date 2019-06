L'offensiva della Casa Bianca in nome di un dollaro debole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA L'attenzione ai movimenti di mercato e l'ossessione per la guerra delle valute. Sono questi i fattori che hanno spinto il presidente americano all'inusuale attacco diretto a Mario Draghi. Convinto com'è che gli altri Paesi facciano ricorso a trucchi e comportamenti sleali per battere gli Stati Uniti, il presidente ha adottato lo stesso approccio retorico riservato in altre occasioni, ad esempio, alla Cina; alla cui azione viene esplicitamente paragonata, in uno dei tweet di ieri, quella della banca centrale europea.LO...