L'Ocse e la misura M5S: troppi 9 euro l'ora E l'Istat: per la Pa 700 milioni di spesa in più

IL FOCUSROMA L'asticella a 9 euro è «troppo elevata».È la seconda volta in pochi mesi che rappresentanti dell'Ocse vanno in audizione in Parlamento per spiegare che fissare il salario minimo per legge a 9 euro lordi l'ora, come prevede la proposta dei Cinquestelle, è eccessivo. Lo aveva già fatto a marzo in Senato Stefano Scarpetta, direttore del settore occupazione e politiche sociali dell'Ocse, lo ha ribadito ieri alla Camera il suo collega Andrea Garnero: lo «strumento è legittimo, interessante, con alcune potenzialità ma anche con...