«Adesso inizia una fase due in Afghanistan, nella quale il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano» anche se «c'è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche». Ancora un paio di giorni e le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio pronunciate ieri a Fiumicino dovrebbero valere anche per gli Stati Uniti. «L'Italia - aggiunge Di Maio - sta lavorando a un G20 straordinario sull'Afghanistan. Il...