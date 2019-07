L'obbligo di avere manette e pistola il faro della procura sulle procedure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA La pistola nell'armadietto. In caserma. Perché Mario Cerciello Rega, carabiniere scrupoloso, attento, come lo ricordano i suoi superiori, la notte tra il 25 e il 26 luglio, non avesse con sé la pistola d'ordinanza resta un mistero. Il comandante provinciale dei carabinieri, Francesco Gargaro, lo ripete: «Il motivo lo sa solo lui». Se abbia sottovalutato l'operazione, oppure, semplicemente sia stato colto di sorpresa, in una serata che immaginava tranquilla, con la moglie che gli consigliava di non andare, non è chiaro. Così...