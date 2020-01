L'ITER AMMINISTRATIVO

MESTRE La proposta di scioglimento del Comune di Eraclea è già nelle mani del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a cui il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha trasmesso la relazione conclusiva della Commissione d'accesso che ha trovato ad Eraclea una situazione di estrema gravità, così come emerso anche nell'inchiesta della Procura veneziana, che ha messo in luce connivenze e complicità tra settori importanti della vita politica e amministrativa e il clan dei casalesi guidato dal boss Luciano Donadio.

Ora la parola passa al Viminale che dovrà prendere a breve una decisione particolarmente delicata, in quanto non è mai accaduto prima che infiltrazioni mafiose riguardino un'amministrazione locale del Nordest: a pronunciarsi sarà prima il Consiglio dei ministri; poi toccherà al presidente della Repubblica il compito di firmare il provvedimento che scioglie il Comune per mafia.

«È un segnale importante e grave allo stesso tempo - ha commentato ieri mattina, in aula bunker, il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, a margine della prima udienza del processo al clan Donadio - Importante perché lo Stato, nella figura del prefetto ha preso atto di ciò che l'inchiesta penale ha portato alla luce, facendone propri i risultati nella proposta formulata al ministro dell'Interno; grave perché per la prima volta in Veneto, anzi nell'intero Nordest, viene proposto lo scioglimento di un consiglio comunale, organo di primaria espressione dell'attività democratica, per infiltrazione mafiosa. Fatto che, a mio avviso, dovrebbe preoccupare tutti coloro i quali hanno a cuore le istituzioni democratiche del Paese».

La Commissione d'accesso nominata da Zappalorto e incaricata di scavare sull'attività politica e amministrativa di Eraclea negli ultimi anni è stata presieduta dal viceprefetto Piera Bumma, già commissario prefettizio del Comune di Caorle nel 2015 e composta dal tenente colonnello della Guardia di Finanza Domenico Frustagli e dal vicequestore aggiunto della Questura di Venezia, Riccardo Sommariva. Tra gli episodi finiti sotto accusa figurano l'interessamento diretto di alcuni amministratori comunali nella vendita di un albergo di proprietà dei esponenti del clan camorristico, nonché la richiesta di voti e appoggio elettorale, garantiti da Donadio e dai suoi sodali ad alcuni candidati, in cambio di attenzione ad alcuni progetti che interessavano al boss di Eraclea.

All'apertura del processo di ieri il procuratore Cherchi ha auspicato che l'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra ad Eraclea possa costituire una svolta nella lotta alla criminalità organizzata: «Ci sono state anche altre attività poste in essere dalla Procura, e sono stati ottenuti risultati importanti», ha ricordato il procuratore capo riferendosi ad altre indagini, alcune delle quali concluse, che riguardano affiliati alla ndrangheta calabrese.

«Qualcosa sicuramente si sta muovendo, siamo ai primi passi», ha aggiunto richiamando l'invito rivolto in passato ad imprenditori e vittime di estorsioni, usura o di altre intimidazioni della malavita, a denunciare, a vincere la paura e ad abbattere il muro di omertà.

G.L.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA