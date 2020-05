BILANCIO

VENEZIA Con i contagi azzerati di giovedì il Veneto si era illuso di aver messo in ginocchio il virus. Ma si sapeva che non era così e che la macchine per la lettura dei tamponi in parte ko per il super lavoro avevano avuto il loro peso. Ieri infatti nel territorio regionale ci sono stati 25 nuovi contagiati e 9 decessi. Mentre in Friuli Venezia Giulia i nuovi malati sono stati 12 e 2 le vittime.

A NORDEST

Alla fine in Veneto le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sono 19.063, coloro che sono ancora positivi 2.954 (-293) e 14.247 (+ 309) i guariti. Calano le persone in ospedale che sono ora 496 (-14) e anche i casi in terapia intensiva che si fermano a 39, uno in meno rispetto al giorno precedente. I decessi salgono invece a 1.862 e per il 58% a morire sono stati gli uomini. In Friuli le persone ancora positive sono invece 537, 88 in meno rispetto alla giornata precedente, rimangono 2 i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 68 quelli ricoverati in altri reparti. Con i due di ieri i decessi salgono a 325 e le persone colpite dal virus sono 3.227 (+12).

IN ITALIA

In tutta Italia la curva dei contagi è sempre più bassa, ieri solo 652 nuovi casi di coronavirus e 130 decessi. Ormai negli ospedali i pazienti malati sono un quarto rispetto all'inizio di aprile, tanto che in terapia intensiva ci sono appena 595 pazienti. Questa è la fotografia provvisoria, che registra gli effetti delle riaperture parziali del 4 maggio. Però è importante vigilare provincia per provincia perché non passino inosservati eventuali nuovi focolai. Per questo la cabina di regia formata da Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni, ogni settimana incrocia 21 indicatori e completa le valutazioni che, in caso di allarmi, possono portare a nuove chiusure.

LE VALUTAZIONI

Dopo le pagelle di una settimana fa (che avevano fatto discutere perché due regioni come Molise e Umbria a bassa circolazione del virus erano state giudicate sotto osservazione) ieri il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha presentato la seconda edizione. L'Italia è stata promossa, la situazione appare sotto controllo in tutte le regioni, al di là dell'Rt sopra 1 della Val d'Aosta. Brusaferro ha invitato a non caricare di eccessivo significato l'Rt, è un indicatore che va considerato tra tutti i 21. Non sarà sulla base di quel dato che si deciderà la mappa degli spostamenti a partire dal 3 giugno. Queste valutazioni servono a prevenire focolai e le regioni con meno casi sono quelle che possono vedere aumentare più facilmente l'Rt (l'indice di trasmissione di contagio). La Regione Val d'Aosta ha subito ribattuto di avere ora un Rt a 0,5-0,6. Le pagelle, comunque, parlano di una situazione sotto controllo in tutte le regioni, anche se rimangono criticità in alcuni territori. In particolare in Lombardia dove i nuovi casi sono diminuiti ma sono ogni giorno la metà di tutti quelli italiani. Per quanto riguarda, l'incidenza settimanale di nuovi casi sulla base della popolazione sono cinque le regioni con la valutazione alta (quindi da tenere sotto controllo): Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. Tornando alla situazione contingente su 49.770 attualmente positivi, solo il 16 per cento è in ospedale e i guariti ormai sono 136.720.

Raffaella Ianuale

