«L'Italia si regala una crisi di governo», «Conte lancia un appello alle forze pre-europee», «il premier italiano tenta di salvare la sua maggioranza»: la crisi italiana è seguita e raccontata da giorni dai media francesi. Nessun bisogno di spiegare ai lettori chi governa a Roma, chi sono i due Matteo, quali sono i problemi della maggioranza: l'attualità italiana è considerata quasi roba di casa, e i problemi del governo, a ridosso della presentazione dei piani di rilancio, destano non poche preoccupazioni anche a Parigi. Vista da qui, la «secessione» di Renzi appare un pericolo per le prove tecniche di ripresa che la traballante Ue sta avviando.

«In piena pandemia, l'Italia si regala l'ennesima crisi politica» ha titolato ieri il quotidiano La Croix. «Giuseppe Conte deve assolutamente riuscire a convincere scrive il quotidiano l'Italia può difficilmente permettersi un vuoto di potere nel mezzo della crisi sanitaria». Secondo l'editorialista l'obiettivo di Renzi «è alzare la posta per ottenere una riscrittura del piano di rilancio e dei posti chiave che vi sono collegati». Le elezioni anticipate sono considerate «uno spettro». Tono simile nel lungo articolo che ha dedicato all'Italia il quotidiano economico «Les Echos», che nota tuttavia come Conte non abbia riservato a Renzi le stesse critiche senza appello che aveva rivolto a Salvini nel 2019.

