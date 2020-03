IL PROVVEDIMENTO

ROMA Alla fine la decisione è arrivata. Le cifre della giornata sui contagi da coronavirus non hanno dato alternativa al Governo: l'intero Paese non avrà più delle zone rosse, ma sarà un'unica zona protetta. Non soltanto la Lombardia e le 14 province, i blocchi riguarderanno dal Nord al Sud dell'Italia. «Una decisione sofferta, però necessaria - ha spiegato ai cittadini il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante una conferenza stampa indetta con urgenza - Le nostre abitudini dovranno cambiare. Dobbiamo farlo subito, e deve esserci la responsabilità di tutti, giovani e vecchi».

Il decreto che è stato firmato ieri sera, rimarrà in vigore da oggi fino al 3 aprile e lancia una sorta di campagna: #iorestoacasa. Viene specificato infatti nel testo che va «limitata al massimo la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale, solo ai casi strettamente necessari». Tre le circostanze possibili per l'autorizzazione agli spostamenti: «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Perché deve essere ben chiaro che l'unica alternativa per tentare di fermare l'avanzata dell'epidemia è quella di rimanere il più isolati possibile e di evitare gli assembramenti. Per questa ragione il premier ha fatto un appello ai più giovani, affinché si rendano conto che dovranno rinunciare alla socialità e agli incontri. Basta abbracci e baci, selfie insieme e aperitivi. Rispetto al Dpcm firmato l'8 marzo per il Nord, è stato aggiunto «il divieto agli assembramenti all'aperto e nei locali pubblici».

IL MODULO

Tutti coloro che dovranno spostarsi da un Comune all'altro dovranno avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo. Il Viminale ha predisposto un modulo che dovrà essere compilato dagli interessati. Qualora i cittadini interessati non abbiano la possibilità di scaricarlo e stamparlo potranno copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento potrà utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità varranno anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente, oppure a scadenze fisse, e dunque potrà indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Come, a esempio, le persone che devono spostarsi tra i comuni per raggiungere i figli o altri parenti da assistere, oppure per impegni di carattere sanitario. Se si viene fermati si potrà fare una dichiarazione che le forze dell'ordine trascriveranno, ma sulla quale verranno effettuate a campione verifiche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità. Il rischio è una denuncia penale con possibilità di arresto per tre mesi per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale, che disciplina l'inottemperanza di un provvedimento delle autorità.

Conte ha anche specificato di aver sentito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di essersi consultato con i capigruppo di tutte le forze presenti in Parlamento. Oggi vedrà le opposizioni. «Ne ho parlato anche con Salvini», ha chiarito.

Il provvedimento prevede le chiusure di scuole e università e anche lo stop ai campionati di calcio. «Non ci possiamo più permettere - ha sottolineato ancora il premier - le occasioni di aggregazione che possono diventare di contagio. Al momento non sono previste limitazioni per i trasporti pubblici e si sta ragionando anche sulla richiesta di spostamento del deficit superiore. Il futuro dell'Italia è nelle nostre mani, ognuno faccia la propria parte».

LE LIMITAZIONI

Così come per il Nord Italia, tutti coloro che hanno «una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5)» dovranno «rimanere presso il proprio domicilio ed evitare al massimo i contatti sociali». Inoltre, resta confermata la decisione di tenere chiusi i cinema, i teatri, i musei, i pub, le palestre, le piscine. Tutte le attività devono essere sospese. Così come le cerimonie religiose e funebri. Niente viaggi, né gite, perché «è a repentaglio la salute pubblica, e siamo costretti a imporre sacrifi a tutti». Conte ha poi chiarito che si sta valutando la situazione delle carceri, che si è al lavoro per trovare dispositivi di protezione e di colloqui. Una questione che è diventata prioritaria, dopo le rivolte che ci sono state in 22 istituti penitenziari. Il testo ribadisce le regole sanitarie da rispettare. Mentre a una precisa domanda sulla possibilità di nominare un super commissario che gestisca l'emergenza, il presidente del Consiglio ha risposto: «Stiamo ragionando sull'intervento da fare». Il coordinatore affiancherà Angelo Borrelli. E già si fanno i nomi dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, ma soprattutto dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

