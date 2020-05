L'Italia potrebbe ottenere fino al 2% del Pil, circa 37 miliardi di euro, da restituire in dieci anni ad un tasso dello 0,1%. Il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità, però, sta facendo molto discutere.

Bruno Barel, socio fondatore dello Studio legale BM&A e professore di Diritto dell'Unione europea all'università di Padova, in cosa consiste il Mes?

«È un trattato internazionale del 2012 fra gli Stati europei aderenti all'euro, ratificato dall'Italia con una legge del luglio 2012 per dare vita a uno strumento di reciproca assistenza finanziaria per la stabilità dell'area euro. Ha creato una specie di fondo alimentato da tutti gli Stati aderenti, con un capitale di 704,8 miliardi di euro, di cui 80,5 finora versati e una capacità di prestito di 500 miliardi. La capacità è superiore al capitale versato perché è frutto di finanziamenti raccolti sui mercati internazionali garantiti dagli Stati. L'Italia ha versato finora 14 miliardi. Le decisioni sono prese all'unanimità dal Comitato dei ministri finanziari di tutti gli Stati aderenti, Italia compresa».

I timori riguardano le condizioni per la concessione.

«Si tratta di prestiti, non di regali. Prima di concederli si verifica che il Paese richiedente sia in grado di restituirli. E di solito si pongono delle condizioni: l'obiettivo è migliorare la situazione economica e finanziaria del Paese ricevente. Ma c'è un ampio margine di discrezionalità per le condizioni, che sono fissate prima e sono poi concretizzate in una lettera d'intenti firmata da entrambe le parti».

Cosa viene chiesto al nostro paese?

«L'Eurogruppo, secondo le ultimissime notizie, ha raggiunto un accordo su una proposta della Commissione: nuova linea di credito con unica condizione la destinazione dei prestiti alle spese per la sanità. Lo chiamano un Mes light, cioè senza condizioni di sorveglianza macroeconomica. Non si chiede praticamente niente, se non una spesa mirata. Vincolando i prestiti alla sanità, l'Italia libera risorse proprie con le quali può fare tutte le altre politiche che considera prioritarie».

Non ci sono altri vincoli?

«No. All'Italia non sarebbe richiesta né una ristrutturazione del debito pubblico, né tagli alle pensioni o agli stipendi pubblici. L'unica condizione è l'uso dei prestiti per la sanità. È il minimo sindacale per l'Italia».

I critici, però, sostengono che, accedendo al MES, l'Italia si ritroverà con la troika in casa e finirà come la Grecia.

«Alla Grecia erano state poste delle condizioni macroeconomiche che incidevano sulle politiche interne. Se qualcuno ponesse condizioni simili, l'Italia farebbe benissimo a non firmare. Ma il nostro paese, invece, attingerebbe ad una nuova e diversa linea di credito, creata proprio contro gli effetti economici della pandemia, che esclude in partenza ogni condizione diversa dalla finalizzazione del prestito».

Altra obiezione: le condizioni oggi non ci sono, ma potrebbero essere poste in seguito.

«Le condizioni si fissano prima e, una volta definite, restano immutabili. Non si possono cambiare le carte in tavola».

Insomma sono più i benefici o i costi?

«A me pare che l'Italia abbia solo vantaggi. Il nostro paese ha comunque bisogno di prendere denaro a prestito: questo è il percorso più conveniente possibile. Qualunque altro prestito, o non si riuscirebbe a trovarlo sul mercato, o avrebbe tassi molto più elevati, che, per giunta, potrebbero non essere fissi nel tempo. Si stima che l'Italia possa risparmiare circa 7 miliardi di interessi. Per di più, avendo versato capitale nel Mes, userebbe così anche soldi propri, altrimenti destinati ad altri. E c'è un'altra considerazione».

Quale?

«Accedere al Mes significa avere la possibilità legale di avere sostegno finanziario diretto anche dalla BCE, superando così alcune delle recenti critiche al suo operato venute dalla Corte costituzionale tedesca. E significa pure che sarebbe più facile ottenere prestiti da altre parti a tassi decenti».

Il presidente del Consiglio Conte insiste perché sia creato un Recovery Fund gestito dalla Commissione.

«E fa bene. Sarebbe un ulteriore aiuto, di entità importante, che si aggiungerebbe al prestito Mes. I 37 miliardi saranno disponibili dal primo giugno, ma sono poca cosa rispetto al debito pubblico italiano».

Perché allora tante polemiche?

«Ho l'impressione che il dibattito sia inquinato dal fatto che non sono ben chiari i termini essenziali della questione. L'idea del non voglio condizioni, è come dire: voglio che me li regaliate. Ma questo non è permesso dal trattato. D'altra parte, l'Italia ha già contribuito al fondo con 14 miliardi. Se un altro Paese pretendesse quei soldi a fondo perduto, cosa direbbe la nostra opinione pubblica?».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

