L'Italia in frenata

LA CONGIUNTURAROMA Un Paese immobile. L'Italia non riesce a scrollarsi di dosso la stagnazione: nel secondo trimestre del 2019 l'Istat stima che il Pil è rimasto invariato, a quota 0, sia a livello congiunturale che tendenziale. Infatti, dopo il lievissimo calo registrato nella seconda metà del 2018 e l'altrettanto marginale recupero del primo trimestre, la crescita ha segnato nel secondo trimestre 2019 una variazione congiunturale nulla. Come a dire, appunto, che il reddito nazionale è in fase di stallo sia rispetto al primo periodo del...