«L'Italia il Paese più accogliente d'Europa e noi non potevamo restare indifferenti»

«Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo, non riuscendo più a tenere i nervi saldi, dare una mano è stata la cosa più naturale. È arrivato il momento di dire basta. Avremmo voluto farlo già prima, ma non volevamo creare nessun tipo di malinteso con Roma». Il premier albanese, Edi Rama, interviene nel dibattito sull'immigrazione e spiega i motivi per cui ha deciso di accogliere...