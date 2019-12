L'Italia flagellata dal maltempo: un morto a Napoli

IL METEO

ROMA Bufere di vento, centinaia di alberi e rami caduti, frane diffuse, mareggiate lungo le coste, collegamenti con le isole minori interrotti, persone isolate, feriti e vittime. E temperature sopra le medie stagionali anche di 10 gradi. La tempesta proveniente dall'Atlantico che in Francia hanno chiamato Fabie e che ha lasciato 95mila utenze senza elettricità nella regione della Nuova Aquitania, nel sud del paese, continua a flagellare l'Italia.



IN CAMPANIA

La situazione più grave si è registrata in Campania, dove un 62enne di origine marocchina è morto schiacciato da un albero abbattuto dal vento alla periferia occidentale di Napoli. Situazione difficile anche a San Martino in Valle Caudina, in provincia di Avellino: un'intera piazza è stata sollevata dal torrente Caudino, tombato sotto il paese. A provocare il sollevamento è stata una frana sul monte Mafariello. Problemi seri anche in costiera amalfitana per una nuova frana, la terza in 9 giorni, in località Vettica, nel comune di Amalfi. Ma anche il resto dell'Italia non è stato risparmiato.

NEL RESTO D'ITALIA

In Toscana, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km orari, sono esondati fiumi e torrenti in provincia di Firenze e Pisa e sono saltati i collegamenti con l'Elba e l'isola del Giglio. A Pratomagno nove ragazzi e il loro accompagnatore sorpresi dall'ondata di maltempo sono stati salvati dai vigili del fuoco che hanno anche recuperato un automobilista travolto dall'acqua a San Miniato. A ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, un bimbo di 7 anni, dopo esser caduto dalla bicicletta, è stato investito dalla piena del fiume Pescia ed ora è ricoverato in gravi. È stato invece il vento a provocare i maggiori disagi in Piemonte e nel Lazio, sia sul litorale sia a Roma. A ringraziare il vento è stata invece Venezia: erano attesi 130 centimetri sul medio mare ma il passaggio dallo scirocco alla bora nel giro di pochi minuti ha fermato il livello a 120 centimetri, evitando così alla città l'ennesima emergenza acqua alta di questo 2019. Per oggi la previsione è di 135 alle 9.40.

