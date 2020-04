LA PAGELLA

NEW YORK L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato ieri il giudizio previsto sul debito del governo italiano, e ha lasciato inalterato il rating: BBB, con outlook negativo. Confermata quindi la precedente pagella, pur in presenza del terremoto sui conti pubblici indotto dal coronavirus. Il deficit italiano salirà al 6,3% alla fine del 2020 e il rapporto con il debito sarà al 153%, ma il deterioramento in atto della nostra economia non dipende dall'azione di governo o dall'andamento delle nostre imprese. È dovuto invece, come in tutto il mondo, alla forza imponderabile e ingestibile dell'epidemia, e per questo non può gravare si criteri di giudizio dell'agenzia.

Le emissioni del nostro Tesoro restano salve almeno per il momento dalla scure del mercato. La scala di valori della più anziana delle agenzie internazionali di rating comprende dieci gradini, che vanno dal giudizio di eccellenza AAA che corrisponde ad una solvibilità granitica da parte dell'istituto che ha emesso l'obbligazione, alla D, per chi ha già mancato i termini di pagamento, o addirittura violato anche quelli di eventuali estensioni temporali. La BBB è un giudizio di mera sufficienza: certifica la capacità di ripagare il debito emesso, ma avverte che circostanze sfavorevoli potrebbero far precipitare il debitore nella condizione di inadempienza. Due gradini sotto, al livello B, scatta per gli investitori istituzionali che devono attenersi a rigidi criteri sull'assunzione del rischio, l'obbligo di disfarsi dei titoli, offrendoli in vendita.

LE SCELTE

Anche S&P insomma pare aver preso atto dell'eccezionalità della situazione: un declassamento oggi avrebbe avuto un significato ben diverso dalla stessa mossa in tempi normali e dunque si è deciso sostanzialmente di sospendere il giudizio. L'indicazione che parte per Roma è piuttosto chiara: le scelte dell'esecutivo sono sotto stretta osservazione e il merito di credito del Paese potrà essere ridotto se il rapporto debito/Pil, all'uscita dall'emergenza, non sarà avviato su un percorso di discesa.

D'altra parte l'agenzia rivale Moody's, il cui nuovo giudizio sul debito italiano è atteso l'8 di maggio, aveva giocato d'anticipo giovedì, pubblicando una nota fuori calendario con la quale ha fatto il punto sulla situazione, pur senza prendere impegni sulle prossime mosse. Il rating dei nostri buoni del Tesoro presso Moody's è per il momento Baa3, un solo gradino sopra la soglia spazzatura'. L'analisi pubblicata giovedì prevede una forte contrazione del nostro pil, tra il -8 e il -10% nel primo semestre dell'anno, con il rapporto deficit/pil che dovrebbe salire al 150%. La credibilità del sistema dovrebbe però restare integra, dal momento che i costi del nuovo indebitamento saranno fatti a tassi molto agevolati, grazie all'assistenza della Bce. Proprio la banca centrale europea in questi giorni ha dato un segnale chiaro sulla propria politica, annunciando che accetterà in garanzia per gli acquisti anche titoli di bassa qualità. Con un ombrello del genere, un downgrading avrebbe avuto senso relativo.

Per questo, a meno di un deragliamento politico del nostro paese dall'Europa, o di ritardi nel programma di rilancio, si può prevedere che la ripresa partirà in autunno, per poi subire una forte accelerazione nel 2021. In sostanza il rapporto è ottimistico, e sembra suggerire la volontà di confermare la raccomandazione ad investire, anche se con cautela, sul nostro debito sovrano. Anche l'autorevole Washington Post aveva anticipato l'annuncio di Standard & Poor's con un editoriale a firma di Marcus Ashworth, opinionista della Bloomberg, decisamente schierato a difesa del nostro paese. «Che senso avrebbe declassare il debito italiano? si era chiesto l'autore dell'articolo gli investitori dovrebbero adottare immediatamente nuovi parametri per evitare le vendite automatiche dei Btp italiani, e allo stesso tempo risparmiare all'Italia e all'Europa danni enormi in un momento già difficile». Secondo Ashworth la comunità finanziaria ha bisogno di ideare strumenti che permettano maggiore flessibilità di fronte ad un disastro naturale come quello in corso con la pandemia, e non sentirsi legata a parametri disegnati in tempi di normalità.

Flavio Pompetti

