L'Italia chiude i porti alla nave dei migranti «Andiamo in Spagna» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'emergenza di Natale si è presentata qualche giorno fa quando la nave Open Arms ha preso a bordo oltre 300 migranti, tra i quali una donna e un neonato che avevano bisogno di cure mediche urgenti. L'Ong ha nuovamente cercato di forzare il blocco italiano, ed è intervenuta in area Sar libica con tre imbarcazioni, per effettuare tre soccorsi in un solo giorno. Ha chiesto approdo all'Italia, a anche a Malta, dove sono stati trasferiti soltanto Salì e Sam, madre e figlio, per i quali era necessario il ricovero. Il bambino, venuto...