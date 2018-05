L'Italia che cambia secondo l'Istat Politica sul web, più donne occupate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOROMA Ecco come il Paese sta cambiando sotto i nostri occhi, sotto i colpi dell'invecchiamento, dei social network e di un'economia incapace di trattenere giovani talenti. A raccontare la fase di passaggio è l'Istat, che nel consueto Rapporto annuale pubblicato ieri non manca di cogliere sfumature rilevatrici.GENERAZIONE ERASMUS? LAUREA IN TASCA E ADDIO ITALIA. Nel 2016 115 mila italiani hanno lasciato il Paese. Tra le mete preferite Regno Unito, Germania e Francia. Soprattutto, si registra un flusso di giovani con laurea e master...