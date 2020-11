«L'Italia avrà diritto a poco meno del 14% dei vaccini Pfizer prenotati dall'Unione Europea. Si tratta grosso modo di 40 milioni di dosi che però vanno iniettate due volte, quindi circa 20 milioni di italiani saranno coperti da questo vaccino. Gli altri cittadini potranno contare su altri prodotti analoghi. I tempi saranno strettissimi dettati dalla necessità che le Autorità europee certifichino la sicurezza dei diversi prodotti. È importante però che tutti sappiano che la corsa al vaccino non andrà a scapito della sicurezza». Speranza e prudenza sono i due ingredienti principali delle parole di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, mostra prudenza.

Sottosegretario, può indicare quando i vaccini saranno disponibili?

«Al momento nessuno può dare una data precisa ma posso assicurare che non perderemo neanche un giorno. Per fortuna l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, assicurerà le corrette procedure per tutti i paesi dell'Unione. Il punto critico sarà la distribuzione».

Da chi comincerete?

«Dai medici e dagli operatori socio-sanitari, dai casi di fragilità, dai meno giovani. Ma è importante che tutti sappiano che la velocità di distribuzione non andrà ad intaccare la sicurezza del vaccino».

