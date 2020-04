I DATI

ROMA Tagli, tagli e ancora tagli. In nome del risanamento dei conti pubblici imposto da Bruxelles. Ma anche in nome dello spostamento delle risorse dal pubblico al privato che magari, come è accaduto nel modello lombardo, sarà pure eccellente in alcune specializzazioni ad alto profitto, ma poi - lo abbiamo verificato in questi ultimi mesi - ha difficoltà a reggere l'urto di situazioni emergenziali. Nel 2019 la spesa sanitaria pubblica, in particolare quella ospedaliera, è tornata ai minimi dal 1990. Un balzo indietro di trenta anni tondi. Lo rileva l'Istat. Nell'ambito del pacchetto protezione sociale la sanità ha rappresentato appena il 22,7% (era il 22,3% nel 90 e il 26,8% nel 2006), molto al di sotto della media Ue pari al 29,7%.

Su 479 miliardi di euro spesi per la protezione sociale - una voce che comprende le pensioni (che assorbono oltre il 66%), gli ammortizzatori sociali e l'assistenza, come il reddito di cittadinanza ma anche i famigerati 80 euro - alla sanità sono andati 68 miliardi e di questi solo il 35,5% al comparto ospedaliero (nel 1995 era 40,7%) . La quota destinata al comparto privato in convenzione è stata del 21,3% e il 7% ai farmaci. Non ci vuole un genio della matematica o un esperto di algoritmi per capire com'è che ci siamo ritrovati in questa drammatica situazione, con un numero di posti di terapia intensiva tra i più bassi in Europa e carenza cronica di medici e operatori ospedalieri.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA