L'Istat: in Italia sempre più single, aumentano gli anziani

L'INDAGINEROMA Un Paese in fase di passaggio, dove tanti punti fermi vengono meno: la famiglia è fatta da single, la politica annoia, le scuole diventano multi-etniche. Ma alcuni tratti sembrano ormai consolidati: il lavoro è un miraggio, siamo sempre più vecchi e le nascite diminuiscono. E ancora, la crisi è ormai acqua passata se si tratta di mettere mano al portafoglio per andare al ristorante e viaggiare. Ci preoccupa invece il clima e le sue improvvisate. Ecco l'Italia che esce fuori dalle mille statistiche dell'Istat, che come ogni...