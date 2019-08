«L'Isis può tornare a colpire in Europa entro l'anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La minaccia dell' Isis non è finita: l'organizzazione terroristica islamica potrebbe tornare ad attaccare entro la fine di quest'anno, anche in Europa. L'allarme arriva da un rapporto dell'Onu di 24 pagine, compilato da esperti del Consiglio di sicurezza sulla base di informazioni di intelligence di vari Stati. Il pericolo è rappresentato dai circa 30.000 foreign fighter che si erano uniti al Califfato e che potrebbero essere ancora vivi. Gli Stati europei stimano che almeno 6000 dei loro cittadini abbiano viaggiato in Iraq e Siria per...