L'irritazione del premier: Di Maio mi tira in mezzo E resta l'ipotesi europea

IL PUNTOROMA Non voleva, ma alla fine è dovuto intervenire per spingere in maniera molto chiara il Movimento verso l'alleanza con il Pd, tagliando ogni residuo ponte con la Lega di Matteo Salvini. Vale doppio il fatto che abbia chiuso al Carroccio parlando dal G7 di Biarritz, vista l'allergia a sovranisti ed euroscettici di buona parte dei leader presenti.L'INCASSOSe l'intenzione era quella di guadagnare altri punti di gradimento, Giuseppe Conte sembra esserci riuscito visto il plauso che incassa nel M5s e nel Pd mentre l'hashtag sul Contebis...