L'ira del Cav per la tribuna Mediaset ai due leader

IL RETROSCENA«Basta andare al traino della Lega, bisogna reagire. Occorre un intervento di Berlusconi». Al direttivo di ieri composto da 41 deputati si è alzato il grido d'allarme contro l'atteggiamento assunto da Salvini nei confronti di Forza Italia. I capigruppo si sono fatti portavoce del malessere dei parlamentari ma il Cavaliere in un vertice a palazzo Grazioli ha respinto ogni attacco: in questo momento non diamo pretesti al Carroccio di rompere. La linea resta quella di restare attaccati al partito di via Bellerio. Soprattutto se...