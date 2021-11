Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'introduzione della certificazione verde rafforzata nei bar non spaventa gli esercenti veneziani. A spiegare che il cambiamento, cioè il prezzo da pagare per tenere aperto, vale la pena, è Ernesto Pancin, direttore della locale Aepe (Associazione degli esercenti pubblici veneziani). L'esponente della categoria rimarca una premessa: «I cambiamenti non sono molti, se non il fatto che questa novità è dettata da una maggiore preoccupazione...