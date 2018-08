L'intreccio di economia e calcolo come i grandi pensatori del 700

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISI ROMA Alessio Figalli, il prestigioso matematico italiano premiato con la Medaglia Fields, lavora nel campo dell'Analisi matematica, con particolare riferimento al Calcolo delle Variazioni e alle Equazioni differenziali alle derivate parziali.I suoi interessi si sono focalizzati in un primo tempo sui problemi di trasporto ottimale, attualmente anche conosciuti come problema di Monge-Kantorovich, che intrecciano i campi di matematica ed economia e consistono nello studio di come trasferire una distribuzione di massa da un luogo a un...