L'INTIMIDAZIONE CASTELLO DI GODEGO Il finestrino si abbassa e dall'abitacolo

L'INTIMIDAZIONECASTELLO DI GODEGO Il finestrino si abbassa e dall'abitacolo spunta una mano che impugna una pistola: puntata in faccia all'ex sindaco di Castello di Godego Pier Antonio Nicoletti. Non una parola da parte dell'uomo che la impugnava. Ma la minaccia è stata brutale e forse per questo ancora più tremenda. L'ex sindaco resta paralizzato e senza parola. Ha visto la morte passargli davanti al rallentatore, l'auto infatti procedeva piano. «Non so cosa pensare - ha detto Nicoletti -. Ma ho avuto paura, tanta paura». Appena rimasto...